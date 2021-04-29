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Четверг, 29.04.2021
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У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным

У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным
14:37 Сегодня Телеграф

Для встречи президентов Украины и России рассматривается столица Израиля Иерусалим и столица Австрии Вена.

Об этом 29 апреля сообщил информатор НВ.

По информации собеседника, согласование повестки дня и места встречи уже проводится.

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Более  активная фаза подготовки будет проводиться после майских праздников.

Собеседник отметил, что оба места для проведения переговоров по-своему безопасны и дают гарантию на равноправие сторон. Он также объяснил, зачем Путин предложил провести встречу 9 мая. По его мнению, данная дата была выбрана в пропагандистских целях.

Политолог Пионтковский рассказал, как Зеленский может решить проблему с Донбассом без соглашения с Путиным 

Напомним, ранее глава представителей Украины в ТКГ Леонид Кравчук дал совет, как во время встречи президентов Украины и России добиться того, чтобы обсуждался вопрос Донбасса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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