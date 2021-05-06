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"Тяжелое было время": Кулеба подколол Трампа перед визитом главного дипломата Байдена

"Тяжелое было время": Кулеба подколол Трампа перед визитом главного дипломата Байдена
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Twitter Кулебы

Годы президентства в США Дональда Трампа были "трудным временем" для Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN в среду, 5 мая.

"Это было трудное время, и в тот момент мы все были сосредоточены на одном ... на сохранении поддержки обеих партий в Соединенных Штатах", - сказал глава МИД Украины.

Министр добавил, что украинское правительство продолжит инвестировать в отношения, как с демократами, так и с республиканцами в США, чтобы гарантировать, что отношения между двумя странами будут и далее выстраиваться на более "прочной основе".

Кулеба также сказал, что он "не знал" ни о каком официальном запросе о помощи от ФБР в отношении давнего поверенного Трампа Руди Джулиани.

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Глава МИД сказал, что Украина будет "открыта для оказания помощи" по любому запросу ФБР, поскольку стране "нечего скрывать".

Министр добавил, что не может сказать, действовал ли Джулиани преступно. Но Кулеба сказал, что "он определенно играл в политику и поставил ситуацию под угрозу для Украины и для ее отношений с Вашингтоном".

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"Мы сделали все возможное, чтобы избежать ловушки и сохранить эту двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов".

Как сообщалось, в ночь на четверг, 6 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев для проведения ряда рабочих встреч, в том числе с руководством Украины, включая Дмитрия Кулебу.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба, Руди Джулиани.
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