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У Зеленского отреагировали на дела ГПУ против Медведчука и дали свой прогноз

У Зеленского отреагировали на дела ГПУ против Медведчука и дали свой прогноз
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф

В окружении президента Владимира Зеленского серьезно настроены довести следствие и сам судебный процесс после обысков в доме по улице Монтажников в Киеве у олигарха Виктора Медведчука, которому подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.

Об этом во вторник, 11 мая, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что спрятаться у надепа не получится.

"К сожалению, история с Медведчуком – это классическая история о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны". Так или иначе, Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", – сказал политик.

По словам Подоляка, только политическая "крыша" помогала Медведчуку избегать наказания до этого.

"У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом", – подчеркнул он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Совпадение или планомерный удар? Чем закончится атака Зеленского на Медведчука.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 401

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Виктор Медведчук, Подозрения, Обыски.
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