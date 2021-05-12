"Заслуживает самой широкой поддержки украинцев": Лещенко заступился за гастролирующую по России жену

Жена экс-нардепа Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) во время своей поездки в Россию продвигала Украину.

Об этом 11 мая в эфире "4 канала" рассказал он.

По его словам, Топольская является "брендом Украины" и признанной в мире музыкальной исполнительницей в стиле электронной музыки, поэтому заслуживает самой широкой поддержки украинцев.

"Что касается мероприятий, которые происходили в РФ она (Топольская - ред.) в стране, ущемляющей и культуру (Украины - ред.) и представителей этой культуры", — отметил Лещенко.

Он уверен, поскольку мероприятие происходило при участии участников ЛГБТ, на самом деле в России нужно поддерживать тех деморализованных которые умирают через режим президента РФ Владимира Путина.

"Ее поездка служила поддержкой этим людям которые есть прямыми жертвами режима Путина", — подчеркнул бывший нардеп.

Напомним, что 10 мая экс-нардепа Сергея Лещенко попросили объяснить проведенное его женой Анастасией Топольской выступление в Москве, в ответ на что он забанил журналистку.