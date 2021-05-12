У Венедиктовой раскрыли подробности визита Медведчука

Народный депутат, лидер политсилы ОПЗЖ Виктор Медведчук во время визита в Офис генпрокурора 12 мая получил ходатайство о содержании под стражей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Офиса.

В сообщении уточняется, что статус подозреваемого нардеп получил с 11 мая.

После прибытия в Офис генпрокурора Медведчук и его адвокаты ознакомились с экземпляром уведомления о подозрении.

"Также подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей" – отмечается в заявлении ОГП.

Дата судебного заседания по избранию меры пресечения для Медведчука пока не называется. По закону оно должно состояться в течение 72 часов после получения ходатайства.

Напомним, 11 мая прошли в обыски в доме лидера ОПЗЖ, а генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. В тот же день СБУ обнародовала схемы преступлений и доказательства по делу о госизмене Медведчука.