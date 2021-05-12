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Среда, 12.05.2021
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У Венедиктовой раскрыли подробности визита Медведчука

У Венедиктовой раскрыли подробности визита Медведчука
22:41 Сегодня Телеграф

Народный депутат, лидер политсилы ОПЗЖ Виктор Медведчук во время визита в Офис генпрокурора 12 мая получил ходатайство о содержании под стражей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Офиса.

В сообщении уточняется, что статус подозреваемого нардеп получил с 11 мая.

После прибытия в Офис генпрокурора Медведчук и его адвокаты ознакомились с экземпляром уведомления о подозрении.

Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами

"Также подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей" – отмечается в заявлении ОГП.

Дата судебного заседания по избранию меры пресечения для Медведчука пока не называется. По закону оно должно состояться в течение 72 часов после получения ходатайства.

Напомним, 11 мая прошли в обыски в доме лидера ОПЗЖ, а генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. В тот же день СБУ обнародовала схемы преступлений и доказательства по делу о госизмене Медведчука.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
Просмотры: 240

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Госизмена, Виктор Медведчук, Подозрения, Офис Генпрокурора.
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