Стало известно, где планируют провести встречу Байден и Зеленский

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинские и американские дипломаты активно работают над организацией встречи президентов двух стран, и она может

Об этом украинский посол в США сказала на брифинге украинским телеканалам, часть которого опубликовало информагентство "Укринформ" на своем Youtube-канале в пятницу, 14 мая.

"Конечно, мы работаем, и мы и наши коллеги из американского посольства в Украине активно работают над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит президента Байдена в Украину", - сказала Маркарова.

Она также отметила, что украинская сторона готова к "любым другим форматам встречи в других странах, если такие будут возможности раньше".

Как сообщалось, 6 мая ночью в Украину с однодневным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. В Киеве у него состоялся ряд встреч и мероприятий, в том числе с первыми лицами Украинского государства.

На совместной пресс-конференции Зеленский сообщил, что через Блинкена пригласил президента США посетить Украину с официальным визитом.

Отметим, что перед приездом госсекретаря США в Киев американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник в правительстве Украины, что визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом.