Ляшко официально выдвинули на место Степанова (документ)

В среду, 19 мая, в Верховную Раду внесли документ о назначении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на пост министра здравоохранения после отставки Максима Степанова.

Соответствующее постановление по предложению партии "Слуга народа" внес премьер Денис Шмыгаль, сообщает "Телеграф".

Фото документа на своем канале в Telegram опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко:

Напомним, что Максима Степанова отправили в отставку 292 голосами депутатов Верховной Рады 18 мая. Вместе с ним также уволили министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Ранее сразу несколько собеседников на Банковой "не под запись" рассказали "Телеграфу", что Виктор Ляшко - самый вероятный сменщик Степанова на посту министра здравоохранения Украины.