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Четверг, 20.05.2021
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Смотрите нас по пятницам: президент намекнул на удар по Коломойскому
13:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, на возможность ввода новых санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции 20 мая.

На вопрос журналиста Reuters о том, введет ли санкции СНБО против Коломойского и Фирташа он ответил многообещающе: "Вы увидите еще много чего, смотрите нас по пятницам...".

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Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины 22 апреля, провели обыски в бизнес-центре "Millenium", где размещается офис украинского олигарха Игоря Коломойского.

15 мая советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал, что в ближайшие дни будет презентовано концепцию уменьшения олигархического влияния на государственные и политические процессы в стране.

20 мая Зеленский заявил, что не боится олигархов и обозначил свое видение деолигархизации Украины. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Владимир Зеленкий.
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