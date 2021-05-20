Смотрите нас по пятницам: президент намекнул на удар по Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, на возможность ввода новых санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции 20 мая.

На вопрос журналиста Reuters о том, введет ли санкции СНБО против Коломойского и Фирташа он ответил многообещающе: "Вы увидите еще много чего, смотрите нас по пятницам...".

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины 22 апреля, провели обыски в бизнес-центре "Millenium", где размещается офис украинского олигарха Игоря Коломойского.

15 мая советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал, что в ближайшие дни будет презентовано концепцию уменьшения олигархического влияния на государственные и политические процессы в стране.

20 мая Зеленский заявил, что не боится олигархов и обозначил свое видение деолигархизации Украины.