Зеленский рад, что Тищенко не исключили из "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему действительно стыдно за некоторые шаги людей, которые рядом с ним. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая.

Отвечая на вопрос Гордона, не стыдно ли ему за "дебила Милованова", а также Тищенко, Арестовича, Степанова президент ответил: "За некоторые шаги людей, которые рядом со мной, действительно стыдно. Если это небольшие промахи – надо простить и дать второй шанс исправить ситуацию. Иногда я давал даже третий шанс. Иногда об этом жалел. И это моя ответственность, я несу за них ответственность".

Президент отметил, что Тищенко – депутат "Слуги народа".

"Мне стыдно за некоторые его шаги, где он был неправ, он должен понимать, где. Он взрослый человек и должен сам нести ответственность. Партия рассматривала вопрос по нему и дала ему второй шанс. Такого шанса не будет только в случае коррупции", - объяснил Зеленский.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" не раз попадал в скандалы. Так, 19 апреля, когда Киев находился в "красной зоне" и действовали жесткие карантинные ограничения, следователи полиции открыли уголовное производство из-за нарушения карантина в гостинице на Подоле. Там проходила громкая вечеринка, которую устроил Тищенко в честь день рождения жены.