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Нравится себе в этой позиции: психолог объяснила, зачем Зеленский распинается на публику про Кличко и Порошенко

Нравится себе в этой позиции: психолог объяснила, зачем Зеленский распинается на публику про Кличко и Порошенко
06:47 Сегодня Телеграф

Президенту Украины Владимиру Зеленскому определенно нравится, что он может себе позволить игнорировать влиятельных игроков украинской политики, однако он явно осознает риски таких действий и сам себе вынужден напоминать, что "игра стоит свеч".

Таким выводом поделилась с "Телеграфом" политический психолог Светлана Чунихина.

"С одной стороны, он испытывает удовольствие от того, что к нему приходят договариваться, а он может позволить себе быть выше этого. Президент себе в этой позиции нравится", - комментирует специалист ремарки Зеленского на его большой пресс-конференции 20 мая, в частности, что к нему регулярно ходят договариваться мэр Киевва Виталий Кличко, другие политики и раньше ходил экс-президент Петр Порошенко, однако он их всех не принимал.

Зеленский оказался на распутье из-за перспективы второго срока в Украине - политический психолог

С другой стороны, отмечает Чунихина, он отдает себе отчет в том, какую опасную игру ведет, насколько могущественны его оппоненты и "поэтому приходится напоминать себе о том, что игра стоит свеч".

Также политический психолог предполагает, что Зеленский в силу чисто человеческих причин "не совсем искренен, когда говорит, что не боится".

Меньше сантиментов, но те же спецэффекты: как власть изменила Зеленского за два года президентства

"Но заявить это на публику – уже немало. Мы знаем, насколько обтекаема украинская политика. У нас принято осторожничать там, где дело касается серьезных вещей, и рвать на себе рубаху в темах, которые не стоят выеденного яйца. Владимир Зеленский сейчас в большей мере чувствует себя президентом. И это проявляется, в том числе в том, что он осознает опасность", - подытожила она.

Полный текст интервью Светланы Чунихиной "Телеграфу" читайте по ссылке: "Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Страх, Риски, Удовольствие, Владимир Зеленский, Осознание.
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