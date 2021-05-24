Нравится себе в этой позиции: психолог объяснила, зачем Зеленский распинается на публику про Кличко и Порошенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому определенно нравится, что он может себе позволить игнорировать влиятельных игроков украинской политики, однако он явно осознает риски таких действий и сам себе вынужден напоминать, что "игра стоит свеч".

Таким выводом поделилась с "Телеграфом" политический психолог Светлана Чунихина.

"С одной стороны, он испытывает удовольствие от того, что к нему приходят договариваться, а он может позволить себе быть выше этого. Президент себе в этой позиции нравится", - комментирует специалист ремарки Зеленского на его большой пресс-конференции 20 мая, в частности, что к нему регулярно ходят договариваться мэр Киевва Виталий Кличко, другие политики и раньше ходил экс-президент Петр Порошенко, однако он их всех не принимал.

С другой стороны, отмечает Чунихина, он отдает себе отчет в том, какую опасную игру ведет, насколько могущественны его оппоненты и "поэтому приходится напоминать себе о том, что игра стоит свеч".

Также политический психолог предполагает, что Зеленский в силу чисто человеческих причин "не совсем искренен, когда говорит, что не боится".

"Но заявить это на публику – уже немало. Мы знаем, насколько обтекаема украинская политика. У нас принято осторожничать там, где дело касается серьезных вещей, и рвать на себе рубаху в темах, которые не стоят выеденного яйца. Владимир Зеленский сейчас в большей мере чувствует себя президентом. И это проявляется, в том числе в том, что он осознает опасность", - подытожила она.

Полный текст интервью Светланы Чунихиной "Телеграфу" читайте по ссылке: "Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог"