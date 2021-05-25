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Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
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Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники

Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
15:32 Сегодня Телеграф

Партия «Слуга народа» закрыла офис своей Киевской ячейки, который ранее находился на улице Московской и, как говорят источники в партии, пока переехала в КВЦ Парковый, где располагается центральный офис политической силы.

По словам собеседников в партии, офис на Московской перестал функционировать ещё в феврале 2021 года, с тех пор в партии искали новый офис.

«Когда Колю (Тищенко. - Ред.) убрали с главы Киевской ячейки, то и его офис все, перестал работать», - комментирует собеседник, близкий к руководству партии.

По словам источников, именно Тищенко вёл переговоры относительно офиса на Московской, а после того, как главой Киевской ячейки партии назначили народного депутата Лесю Забуранную, которую лоббировал Офис президента, столичный офис обосновался в "Парковом". По словам источников, это временная мера, хотя, с февраля поиск нового офиса не увенчался успехом и теперь у партии власти нет своего полноценного офиса в столице.

Напомним, с марта Тищенко возглавляет Закарпатскую ячейку "Слуги народа" и даже отметился пиарными поездками в этот регион. При этом в столице Тищенко продолжают преследовать скандалы - последним из них было празднование дня рождения супруги нардепа. Впрочем, в команде Владимира Зеленского Тищенко, который по совместительству является кумом главы Офиса президента Андрея Ермака, не спешат с ним расставаться.

В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Телеграфу" так охарактеризовал народного избранника: "Он очень эффективен с точки зрения решения вопросов".

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Николай Тищенко, Слуга народа, Леся Забуранная.
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