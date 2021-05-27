Переговоры Путина и Байдена: на какие уступки по Донбассу может пойти глава Кремля

В четверг, 27 мая, в зоне ООС вблизи Новотошковского в результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. А вечером в среду, 26 мая, очередная встреча советников глав государств Нормандского формата закончилась безрезультатно, о чем сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Почему переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в тупике, и что может их "разморозить", "Телеграфу" рассказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Нет ничего удивительного в том, что переговоры между политическими советниками лидеров Нормандского формата закончились безрезультатно. Ведь путинскую Россию полностью устраивает нынешнее положение дел на Востоке Украины. Для Кремля важно использовать "украинский вопрос" в качестве рычага влияния на Вашингтон. Поэтому до уже анонсированной на 16 июня в Женеве встречи Байден – Путин никаких подвижек в переговорах, как в Нормандском формате, так и в рамках Трехсторонней контактной группы, ожидать не стоит ", – прогнозирует Вадим Трюхан.

Более того, отмечает эксперт в случае, если американско-российский саммит закончится без каких-либо значимых договоренностей, нельзя исключать очередной эскалации боевых действий на Донбассе.

"По моему глубокому убеждению, при Путине, можно надеяться лишь на какой-то точечный прогресс в переговорах с россиянами: непродолжительные перемирия, освобождение военнопленных и политических узников, какие-то социально-экономические и гуманитарные вопросы. Но о стабильном мире, а тем более о возобновлении территориальной целостности, говорить не приходится, – считает Вадим Трюхан. – Путин уважает силу. А, как показали первые четыре месяца пребывания в Белом доме Джо Байдена, о жестких мерах относительно России говорить могут, но к действиям не готовы. Там принята стратегия "нормализация, предсказуемость и стабильность" в отношениях с Россией. А Европа, как известно, давно уже для Путина не игрок".

"Телеграф" рассказывал о том, какие сигналы были уже посланы Кремлю из Белого дома.

По мнению российского политолога, доктора исторических наук Елены Галкиной, важно провести встречу Байдена с Зеленским, раньше, чем американско-российский саммит.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", что ждет Донбасс в частности и Украину в целом в ближайшее время.