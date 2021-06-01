"Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины

Россия может начать масштабное наступление в Украину в сентябре, и все будет зависеть от результатов встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Такое развитие событий не исключил политический и общественный деятель Марк Фейгин, участвуя в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"16 июня Путин с Байденом встречаются в Женеве, и вот они договорятся или не договорятся как раз-таки по поводу войны в Украине. Если не договорятся…. и, возможно",- сказал он.

Фейгин не исключил, что "президент Зеленский что-то знает и допускает такое публично озвучивать...".

Отметим, что недавно президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию, что в сентябре Россия может начать масштабное наступление на Украину.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Байден проведет телефонный разговор с Зеленским до встречи с Путиным.