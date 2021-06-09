Ушли далеко не все: Зеленский рассказал Трюдо, сколько путинских военных осталось на границе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого собеседники обсудили ситуацию на украинских границах и ряд других вопросов.

Об этом в среду, 9 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

В частности, Зеленский сообщил Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения со временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад", - сказал Зеленский.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании. Президент подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является политическим оружием России.

Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с Украинским государством в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул глава правительства Канады.

Собеседники также обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

"Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбивании Ираном самолета рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Также Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщалось, в конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных, несмотря на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российского военного контингента от границ Украины.