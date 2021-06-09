Заморозить конфликт не выйдет: у Зеленского озвучили возможные сценарии для Донбасса

Любая попытка украинских властей заморозить конфликт на востоке Украины обернется наступлением российских войск, так как Кремлю невыгодно такое развитие событий: России нужна не часть двух украинских областей, а возможность влиять на всю страну.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Понимаете, Офис (президента – ред.) никогда не будет говорить на тему отделения, потому что это нарушение украинской Конституции. Народ-то может говорить все, что угодно. У нас по-прежнему плавно удерживают (президента РФ Владимира – ред.) Путина на дипломатическом пути разрешения этого конфликта, даже если его эффективность 0,00001%, потому что альтернатива это не стена. Это открытое применение силы", - рассказал Арестович.

По его словам, проблема стагнации этого процесса заключается в том, что "Путин не зря потратил семь лет, миллиарды долларов, попал на санкции, ухудшил отношения со всем миром, потратил тысячи жизней своих и наших": это все для того, чтобы собрать инструмент, через который можно управлять украинской внутренней и внешней политикой.

Арестович сравнил "ЛНР" и "ДНР" с двумя ранами в боку Украины, "куда Путин сует пальцы и пытается нами крутить".

По его словам, такие попытки "крутить" Украиной заключаются в дальнейшей интеграции Донбасса, продавливание своих людей в украинский парламент. "Дальше, например, особый статус – это дорога к федерализации и к ослаблению Украины. Мы это прекрасно понимаем, но воевать там мы не хотим, потому что миллион наших граждан по обе линии, миллионная агломерация, то есть гибель мирных жителей - не очень нужная нам история", - отметил советник главы ОП.

Говоря о возможности военного разрешения конфликта, Арестович выразил убеждение, что боевиков "ДНР"-"ЛНР" Вооруженные силы Украины "сделают" в течении первых суток, потому что они существенно менее боеспособные, чем ВСУ, но дальше украинским войскам придется напрямую столкнуться с российской армией.

"С ней тоже можно воевать, но будет тупик. Мы захватим один перекресток. Они у нас захватят второй перекресток. Мы положим там пару тысяч жизней. За что? Понятно, что не будет больше Дебальцево ("котла" – ред.), они не в состоянии его повторить. Но наша задача – держать ситуацию на политико-дипломатическом треке", - отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он отметил, что Киев может попытаться заморозить ситуацию, но следует учитывать, что Россия не захочет идти по этому сценарию.

"Если заморозить, то это значит, что они будут содержать эту территорию. Мы же не будем ее содержать. Они хотят этого? Нет, они не хотят. Поэтому любые предложения по заморозке, я боюсь, обернуться резкой активизацией России, то есть открытыми боевыми действиями", - сказал Арестович.

Также не подходит и введение на восток Украины миротворцев, учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето.

"Альтернатива пока одна – либо политико-дипломатический путь, либо открытая война. Если кто-то видит третий путь, пусть мне покажет, я с удовольствием выслушаю. А заморозка – это безответственное поведение. Любая попытка заморозить, построить стену закончится тем, что россияне пойдут вперед", - сказал Арестович.

Он отметил, что Москве необходимо нахождение созданных ею "ДНР" и "ЛНР" в составе Украины или влияние на ее будущее, чтобы были подвешенные.

"Лавров же оговорился, он сказал: "мы никогда не позволим Зеленскому сняться с крючка Минского процесса. Пусть на нем извивается", - напомнил Арестович.

Подытоживая, спикер украинской делегации в ТКГ сказал: "Мы не боимся войны, но провоцировать ее нет никакого смысла, потому что все равно через тысячу смертей вернемся к продолжению Минского процесса".

Читайте полное интервью "Телеграфу": "Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину"