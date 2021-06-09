Гринго хотят что-то украсть: Сурков нагрубил американцам перед встречей Путина с Байденом

Бывший помощник российского президента по Украине Владислав Сурков резко высказался в адрес США накануне предстоящей встречи Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Свое мнение на этот счет он высказал в Telegram-канале "Чеснаков".

"Мне вспоминаются слова одного моего знакомого. Когда-то давно мы учились на одном курсе. Он был из Перу. Его звали Иисус. По-испански Хесус. Он говорил: "Если гринго (т.е., американцы) говорят с тобой грубо, значит, они хотят у тебя что-то отнять. А если гринго говорят с тобой вежливо, значит, они хотят у тебя что-то украсть." Так говорил Иисус. Сейчас слышно, что гринго заговорили вежливо. Следовательно, скоро мы поймем, что именно у нас хотят украсть", - высказался он.

При этом он не исключил, что Москва и Вашингтон могут сблизиться.

"Да, могут. Такое уже бывало. Они даже могут заключить друг друга в объятия. Но это будет не танго, это будет клинч. В какой-то момент поединка соперники могут быть заинтересованы в клинче. Повисеть друг на друге, чтобы на время обездвижить партнера. Потоптаться на месте, пощупать друг друга, подышать друг другу в лицо. Иногда это выглядит предпочтительнее, чем лупить друг друга наотмашь. Но это не точно. Думаю, там идет сложная, деликатная работа, и лезть со своими оценками и прогнозами было бы бестактно", - отметил Сурков.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, где "засветилась" его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, сравнил США с СССР, спрогнозировал для Америки такую же судьбу.