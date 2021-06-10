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"Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте": Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского

"Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте": Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая в среду, 9 июня, с рабочей поездкой на Донбассе, отметил, что количество обстрелов с начала лета значительно снизилось. Действительно ли есть затишье, и с чем это может быть связано, "Телеграфу" рассказал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"Подтверждаю, что за последние полторы недели количество провокационных обстрелов снизилось. Но значит ли это, что происходят какие-то системные изменения? Нет. Достижения ли это, добытые непосильным трудом Зеленского? Я бы не взял на себя смелость это утверждать, – отмечает Георгий Тука. – Так как недавно вернулся к волонтерской деятельности, периодически общаюсь с ребятами на "нуле". В том числе с теми, кто голосовал за Зеленского. Так вот, я бы сейчас не советовал ему встречаться с этим избирателями".

Эксперт не исключает, что некое затишье связано с грядущей встречей президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина – в Женеве, которая намечена на 16 июня.

"Возможно, это делается, чтобы у Путина был хоть небольшой аргумент в свою пользу во время диалога с президентом США, – считает Георий Тука. – Грядет ли обострение – зависит от того, какие будут достигнуты договоренности. Если будет некий компромисс (а он возможен лишь за счет нашего государства и его интересов), то обстрелы могут снизиться. Но компромисс может оказаться для нас весьма болезненным. Не зря в этом контексте появился тезис Арестовича о теоретической возможности возобновления подачи воды в Крым в обмен на некое "решение вопроса на Донбассе", якобы подразумевающее уступки РФ (спикер делегации Украины в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об этом в интервью "Телеграфу" – авт.)

Это один из сценариев компромисса. И вброс, артподготовка перед некими конкретными действиями, чтобы прощупать общественное настроение".

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", что ждет Донбасс в частности и Украину в целом в ближайшее время в военном аспекте.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский два дня пробыл на передовой на Донбассе в апреле.

О планах, касающихся Донбасса, Зеленский говорил во время ежегодной пресс-конференции в мае. Об этом читайте в материале "Телеграфа": Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Георгий Тука, Война на Донбассе.
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