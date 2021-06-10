За Газманова, "карателей" и ложь: в Украине запретили трансляцию белорусского телеканала

Члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 10 июня, приняли решение изъять из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины телеканал "Беларусь 24" (юрисдикция Республики Беларусь).

Об этом сообщается на сайте Нацсовета в четверг.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства". – говорится в сообщении.

Как рассказал член Нацсовета Максима Оноприенко, они давно и тщательно отслеживают деятельность этого ресурса.

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так как это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - пояснил Оноприенко.

Так, в период с 19 по 22 мая 2021 года была обнаружена трансляция телеканалом передач "Понять и обезвредить" при участии Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры - 50. Выпуск 1" с участием Ольги Кормухиной, а популяризация белорусским заказчиком персон, внесенных в указанный выше Перечень, противоречит требованиям закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в эфире "Беларусь 24" зафиксирована трансляцию передачи "Панорама". В сюжете за 21 мая под названием "Украинский след в попытки госпереворота в Беларуси" звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии Украины защищает территориальную целостность Украинского государства от российской военной агрессии (формирование было названо "карательными батальоном").

В другом сюжете, уже за 22 мая, под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ".

"Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения… закона Украины "О телевидении и радиовещании". Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность", - подчеркивают в Нацсовете.

Как сообщалось, 24 мая 2012 года непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр принял поправки к закону, по которым ужесточается работа СМИ и проведение акций в стране.