Бацька одобряет: на ТВ в Беларуси вещают о смерти оппозиционеров и "пахнущих СПИДом" музыкантах (видео)

В последние дни уровень антизападной риторики на государственном телевидении Беларуси и поддержки режима Александра Лукашенко достиг небывалых ранее высот, и это полностью устраивает непризнанного международным сообществом президента этой страны.

Так, в минувшее воскресенье, 23 мая, ведущий белорусского государственного ТВ Григорий Азарёнок раскритиковал международный песенный конкурс "Евровидение-2021", от участия в котором ранее отстранили Беларусь, а также его победителей - итальянскую группу Måneskin.

Так, он выразил мнение, что "современный мир демократии и прогресса успешно прогрессирует в сторону полного маразма, безумных извращений, особей в стрингах и уничтожения всего человеческого в человеке".

"Посмотрите, что вчера выиграло на "Евровидении". Это бестиарий извращенцев, голубых дегенератов, пахнущего СПИДом хлама. Слава богу, что в Беларуси этого не показывали", - сказал Азарёнок.

В этом контексте он высказал убеждение, что от этого прогресса нужно "отгородиться железным занавесом" и выступил в пользу диктатуры в Беларуси.

Пропагандист также отличился критикой пользователей социальный сетей и оппозиционеров, требующих политических и гражданских свобод в Буларуси, назвав из "армией дебилов".

Белоусский "Соловьёв/Киселёв" Григорий Азарёнок ест говно прямо в прямом эфире:pic.twitter.com/XxCgPyT8RZ — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) May 25, 2021

Помимо этого, пропагандист угрожал покинувшим Беларусь из-за политических расправ оппозиционерам.

Так, Азарёнок по сути заявил, что если лидеры оппозиции не вернутся в Беларусь, чтобы предстать перед судом, их убьют.

"В тюрьме - не в земле", - сказал он.

Однако подобная риторика очень понравилась Лукашенко, который выступая в среду, 26 мая, в парламенте, похвалил журналистов государственных белорусских СМИ.

"Президент похвалил журналистов госСМИ, которые стали более агрессивно доносить свою позицию, в том числе и в интернете", - пишет Telegram-канал "Жёлтые СЛИВЫ", который публиковал тезисы Лукашенко с мероприятия, которое не транслировалось в Сети.

Как сообщалось, во время этого же выступления Лукашенко также назвал "подонком" и "террористом" захваченного его силовиками бывшего главреда Telegram-канала "NEXTA" Романа Протасевича.

Помимо этого, непризнанный международным сообществом президента выразил убеждение, что Запад "хочет убить" Беларусь.

Также Лукашенко обиделся на авиационную блокаду Беларуси, заявив, что страна больше не будет останавливать наркотрафик и мигрантов.