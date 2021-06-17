Российские военные обстреливали Украину через границу: на суде в Гааге озвучили важное

В рамках слушаний по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 в Уголовной палате Окружного суда Гааги, были озвучены факты обстрелов Вооруженными силами РФ украинской территории через российско-украинскую государственную границу.

На это на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 17 июня, обратил внимание авиаэксперт Вадим Лукашевич, написавший книгу о гибели самолета и его пассажиров.

"На прошлой неделе с 7 по 10 июня суд оглашал позицию обвинения, а сегодня слово взяла прокуратура, добавляя важные материалы, которые не озвучил суд", - написал он.

По словам эксперта, в первой части выступления прокуратуры был дан анализ тактической обстановки в районе падения рейса МН17.

"И сегодня в суде Гааги (внимание!) были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - пишет Лукашевич.

Он отметил, что в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели авиалайнера и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины.

Лукашевич также опубликовал соответствующие материалы, озвученные в суде в Гааге:

Как сообщалось, 7 июня в Гааге началось рассмотрение дела о крушении рейса MH17 по существу: в данном блоке слушаний будут изучать оружие, сбившее "Боинг", место, откуда выпустили ракету, и что в этот роковой день делали четверо подсудимых.

Так, 8 июня в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17.

9 июня в суде рассказали, как Россия сфальсифицировала данные о якобы пуске ракеты со стороны ВСУ.

10 июня на заседании суда по делу MH17 выяснилось, что один из подсудимых – гражданин РФ, подполковник ГРУ Минобороны РФ Олег Пулатов лжет суду, говоря, что знать не знал ни о каком ЗРК "Бук", ракета которого и поразила авиалайнер.