Против Шария в Украине открыли уголовные дела, им занимаются ГФС и НАПК

Против блогера Анатолия Шария в Украине открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "Партии Шария".

Об этом сообщил нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в субботу, 19 июня.

"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария", - написал Гончаренко.

Офис генпрокурора сообщил ему, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

В Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) сообщили, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальной службе.

"Похоже, не зря Толик так открыто облизывает российских пропагандистов у себя на канале. Скоро этому "вовсе не пророссийскому политику" будет некуда больше бежать", - подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, 31 мая Литва аннулировала разыскиваемому в Украине пророссийскому блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.

2 июня Печерский суд Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария.