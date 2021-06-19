У Зеленского решают судьбу Витренко? Главу "Нафтогаза" заметили у Офиса президента

Глава правления НАК "НАфтогаз Украины" Юрий Витренко, над которым нависла угроза увольнения, пришел на Банковую в Офис президента Украины.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".
Так, Витренко заметили в субботу, 19 июня, днем у здания Офиса президента.
Пришел глава правления НАК не с пустыми руками: в руках он нес папку с документами.
Каких-либо комментариев по поводу своего визита в ОПУ в выходной день Витренко не давал, а молча проследовал в Офис главы государства.
Как сообщалось, 15 июня НАПК признал незаконным назначение Витренко главой правления "Нафтогазом Украины", однако Минюст решил обжаловать это решение в суде.
Примечательно, что за остранение Витренко выступила и глава Набсовета компании Клер Споттисвуд.
18 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения НАПК, которым признано незаконным назначение Витренко.