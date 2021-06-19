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У Зеленского решают судьбу Витренко? Главу "Нафтогаза" заметили у Офиса президента

У Зеленского решают судьбу Витренко? Главу "Нафтогаза" заметили у Офиса президента
15:52 Сегодня Телеграф Ян Доброносов, Телеграф

Глава правления НАК "НАфтогаз Украины" Юрий Витренко, над которым нависла угроза увольнения, пришел на Банковую в Офис президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Так, Витренко заметили в субботу, 19 июня, днем у здания Офиса президента.

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Пришел глава правления НАК не с пустыми руками: в руках он нес папку с документами.

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Каких-либо комментариев по поводу своего визита в ОПУ в выходной день Витренко не давал, а молча проследовал в Офис главы государства.

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Как сообщалось, 15 июня НАПК признал незаконным назначение Витренко главой правления "Нафтогазом Украины", однако Минюст решил обжаловать это решение в суде.

Примечательно, что за остранение Витренко выступила и глава Набсовета компании Клер Споттисвуд.

18 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения НАПК, которым признано незаконным назначение Витренко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 676

Все по теме:

Нафтогаз Украины, Банковая, Визит, Юрий Витренко, Офис Президента.
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