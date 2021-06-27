Вокруг выселения из Конча-Заспы разгорается "война": кто против инициативы Зеленского

Инициированное президентом Владимиром Зеленским выселение жителей государственных дач в поселке Конча-Заспа не проходит гладко. Арендаторы подают иски в суд, а дирекция Дома отдыха жалуется на них в полицию.

Об этом говорится в спецрепортаже Hromadske.

Как рассказал Директор Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами Александр Гурин, некоторые жильцы нанесли госимуществу крупный ущерб и к "разборкам" решили подключить полицию.

В частности, администрация пожаловалась на экс-начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василия Бурбу.

"Когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были раскомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками", - заверяет Гурин.

Сам Бурба не согласен с расторжением договора о пользовании имением и подал в суд на администрацию.

Недовольны в Доме отдыха и состоянием двухместного номера, в котором жил сын судьи Конституционного суда Украины Александра Литвинова. Якобы он оставил после себя "уничтоженный номер".

В общем уже 10 кандидатов на выселение подали в суд на администрацию госдач. Среди них отстраненный председатель КСУ Алексанр Тупицкий (с ним расторгли договор из-за долгов), судья КСУ Игорь Слиденко (он не платил за аренду номера по 13 тыс. грн. ежемесячно), бывший зам. руководителя Госуправделами Валентин Савицкий. В списке восставших против выселения есть предпринимательница Ольга Залиско и пластический хирург Максим Иванчук.

При этом Гурин отметил, что с большинством претендентов на выселение из первой двадцатки с большинством уже достигли понимания.

Напомним, о намерении провести аудит и выселить "випов" из госдач в Конча-Заспе Зеленский объявил после заседания СНБО 14 мая.

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил фамилии тех, кого выселят из элитного поселка первыми.