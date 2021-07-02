Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами
Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами
"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем
"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем
В США пытаются законодательно заставить Байдена ужесточить санкции против газопровода Путина
В США пытаются законодательно заставить Байдена ужесточить санкции против газопровода Путина
В Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от COVID-19
В Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от COVID-19

"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем

"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем
07:54 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 1 июля, резко высказался на фразу президента РФ Владимира Путина, который в своей прямой линии вспомнил "мантру" про "один народ". Также Зеленский объяснил истерию Кремля из-за Украины в НАТО.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", чего ожидать в ближайшее время по линии Украина-Россия в целом и касательно донбасского кейса – в частности.

"Летом политический сезон, как правило, не особо активен. Но в этот раз всё иначе, – отмечает генерал. – Во многом тут сыграли роль июньские саммиты (НАТО, "Большой семерки", США-РФ), проведенные в Европе. Европейцами и американцами была выработана консолидированная позиция по ряду важных глобальных геополитических вопросов. И это дает повод для определенного оптимизма".

В то же время, подчеркивает Василий Богдан, пока не пройдет встреча Зеленского с Меркель и с Байденом, не произойдет визит Меркель в США, каких-то прорывных решений по российско-украинскому конфликту ожидать не следует.

"Ситуация притормаживается еще и потому, что руководитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию. Вряд ли кто-то сможет перебрать на себя его функции. В подгруппах возможны некие полушаги, выработанные в видеорежиме. Но прорывов не ожидается", – прогнозирует генерал.

Он также напоминает, что события в Беларуси, санкции против нее со стороны ЕС, Украины, прекращение сотрудничества на целом ряде направлений, подталкивает к поиску новой площадки для переговоров вместе Минска, когда после спада пандемии начнутся очные встречи переговорщиков.

"Но, как бы то ни было, значительных успехов в процессе переговоров, даже касательно обмена пленными, не будет, пока не удастся согласовать участие США в нормандском формате, – считает Василий Богдан. – По моему мнению, должны присоединиться к переговорам и британцы. Тем более, что действия британского флота в Черном море (тот же инцидент с эсминцем Defender возле оккупированного россиянами Крыма), их мощное участие в учениях Sea Breeze 2021, показывают, что они не только на словах на стороне Украины, но и практическими шагами поддерживают нас в противостоянии с РФ".

Несмотря на эти оптимистические сигналы, генерал считает, что Кремль будет и далее пытаться совершать провокационные действия на восточном фронте.

"Оккупанты продолжат беспокоить защитников Украины обстрелами из неотведенной техники, включая ствольную артиллерию, рейдами диверсионно-разведывательных групп. Тем самым пробуя и далее давить на украинское руководство, чтобы Минские договоренности были реализованы в выгодном для Кремля формате", – прогнозирует Василий Богдан.

Экс-разведчик Андрей Рымарук дал "Телеграфу" прогноз по ситуации на Донбассе в июле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 345

Все по теме:

США, РФ, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, агрессия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто такая Ирма Крат и почему она напала на нардепа Потураева (видео)
02 "Может, еще в камуфляжные бикини оденем?": в сети разгорается скандал из-за "парадной" формы женщин-военнослужащих ВСУ (фото)
03 Путина недооценивать нельзя: озвучен неутешительный прогноз по противостоянию России и США
04 Коломойского выводят из-под удара США: что осталось за кадром в истории с законом Зеленского против олигархов
05 Мендель написала книгу: в сети хит-парад шуток по поводу названия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хочет стать миллионером: Тупицкий приготовил Зеленскому новую &quot;подлянку&quot;
Хочет стать миллионером: Тупицкий приготовил Зеленскому новую "подлянку"
Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)
Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)
Сторонники и противники &quot;закона об олигархах&quot; в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении
Сторонники и противники "закона об олигархах" в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении
Какой праздник 2 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь