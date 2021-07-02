"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 1 июля, резко высказался на фразу президента РФ Владимира Путина, который в своей прямой линии вспомнил "мантру" про "один народ". Также Зеленский объяснил истерию Кремля из-за Украины в НАТО.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", чего ожидать в ближайшее время по линии Украина-Россия в целом и касательно донбасского кейса – в частности.

"Летом политический сезон, как правило, не особо активен. Но в этот раз всё иначе, – отмечает генерал. – Во многом тут сыграли роль июньские саммиты (НАТО, "Большой семерки", США-РФ), проведенные в Европе. Европейцами и американцами была выработана консолидированная позиция по ряду важных глобальных геополитических вопросов. И это дает повод для определенного оптимизма".

В то же время, подчеркивает Василий Богдан, пока не пройдет встреча Зеленского с Меркель и с Байденом, не произойдет визит Меркель в США, каких-то прорывных решений по российско-украинскому конфликту ожидать не следует.

"Ситуация притормаживается еще и потому, что руководитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию. Вряд ли кто-то сможет перебрать на себя его функции. В подгруппах возможны некие полушаги, выработанные в видеорежиме. Но прорывов не ожидается", – прогнозирует генерал.

Он также напоминает, что события в Беларуси, санкции против нее со стороны ЕС, Украины, прекращение сотрудничества на целом ряде направлений, подталкивает к поиску новой площадки для переговоров вместе Минска, когда после спада пандемии начнутся очные встречи переговорщиков.

"Но, как бы то ни было, значительных успехов в процессе переговоров, даже касательно обмена пленными, не будет, пока не удастся согласовать участие США в нормандском формате, – считает Василий Богдан. – По моему мнению, должны присоединиться к переговорам и британцы. Тем более, что действия британского флота в Черном море (тот же инцидент с эсминцем Defender возле оккупированного россиянами Крыма), их мощное участие в учениях Sea Breeze 2021, показывают, что они не только на словах на стороне Украины, но и практическими шагами поддерживают нас в противостоянии с РФ".

Несмотря на эти оптимистические сигналы, генерал считает, что Кремль будет и далее пытаться совершать провокационные действия на восточном фронте.

"Оккупанты продолжат беспокоить защитников Украины обстрелами из неотведенной техники, включая ствольную артиллерию, рейдами диверсионно-разведывательных групп. Тем самым пробуя и далее давить на украинское руководство, чтобы Минские договоренности были реализованы в выгодном для Кремля формате", – прогнозирует Василий Богдан.

Экс-разведчик Андрей Рымарук дал "Телеграфу" прогноз по ситуации на Донбассе в июле.