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Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик
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Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик

Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик
17:32 Сегодня Телеграф

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович уверяет, что нарабатываются вопросы для переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

Между тем, сам Путин 30 июня заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским.

Глава же Украинского государства уверяет, что готов встретиться с президентом РФ, но при одном условии.

Ситуацию вокруг встречи украинского и российского лидеров прокомментировал "Телеграфу" аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский.

"Встреча Путина и Зеленского в ближайшем будущем вряд ли возможна, поскольку президент России не смирился с мыслью, что Украина потеряна навсегда. Скажу больше: Путин будет пропускать любой международный саммит высокого уровня, если в нем принимает участие Зеленский, чтобы избежать давления коллективного Запада, которому такая встреча нужна как гарантия от большой войны в Европе", - отмечает Бурковский.

По его мнению, чем дольше Путин отказывается встречаться с Зеленским, тем выше вероятность новой агрессии и войны, которая коснется уже не только Украины.

"И поскольку у Путина больше нет карт на руках, кроме шантажа войной, он будет держаться до последнего, - подчеркивает аналитик. - Если же говорить о событиях, которые могут подтолкнуть Путина к встрече, то это, к примеру, неблагоприятные для него результаты выборов в Германии на фоне ускорения темпов эпидемии (коронавируса Covid-19 – ред.) внутри страны. Первое означает заморозку "Северного потока-2", второе – падение уровня жизни и поддержки его режима. Вот если выживание режима будет зависеть от прекращения войны с Украиной и противостояния с Западом, тогда, как в ЦК КПСС в конце 1980-ых, Путин пойдет на мир и переговоры. В том числе с Зеленским".

Напомним, Путин и Зеленский встречались только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран "нормандского формата".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Прогноз, Владимир Путин, Встреча, Причины, Отказ, Владимир Зеленский, Петр Бурковский.
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