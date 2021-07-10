СМИ: угодивший в скандал с ДТП нардеп Юрченко вновь сел за руль (видео)

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко во Львове попал в ДТП и пытался вырвать камеру у очевидца.

Теперь же в сети появились кадры, на которых его Ford Mustang движется в сторону Киева.

"Никакие выводы медэкспертизы ему не помешали снова сесть за руль своего Мустанга", - утверждается в телеграм-канале Perepichka News.

Как сообщалось, после ДТП Юрченко прошел медицинскую экспертизу, в ходе которой было установлено, что тот находился в состоянии наркотического опьянения. После этого против него составили админпротокол по части 1 статьи 130 КУоАП за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Санкция протокола предусматривает штраф от 17 до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на термин от года до десяти лет.

Позже сканы, подтверждающие это были обнародованы в сети другим нардепом Гео Леросом.

Напомним, Юрченко исключили из "СН" после скандала с "взяткой помощнику".

25 сентября его арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен. В тот же день залог был внесен и Юрченко покинул СИЗО.

4 ноября с него сняли электронный браслет.