Меркель обвинили в подыгрывании Путину перед войной РФ против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель несет ответственность за начало российской войны против Украины.

Такое мнение высказал "Телеграфу" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Говоря о строительстве газопровода "Северный поток 2", которым Россия намерена подавать газ в Европу в обход Украины, он сказал, что США "отчасти сдали эту ситуацию" и в этом плане с Меркель можно проводить более эффективную работу, чем по вопросам урегулирования войны.

Романенко напомнил, что из-за Меркель Украина и Грузия не получили план действий по членству в НАТО, после чего это обернулось оккупацией сначала части Грузии, а затем и Украины.

"Вклад Меркель в это как лидера ведущего европейского государства – значительный. И ответственность за эти войны на ней исторически останется навсегда", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в Германии с двухдневным визитом. Также в июле планируется его визит в США.

Генерал-лейтенант Романенко рассказал "Телеграфу" о том, чего стоит ждать от этих визитов Зеленского и о том, как сделать их максимально эффективными.