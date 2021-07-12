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Меркель обвинили в подыгрывании Путину перед войной РФ против Украины

Меркель обвинили в подыгрывании Путину перед войной РФ против Украины
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель несет ответственность за начало российской войны против Украины. 

Такое мнение высказал "Телеграфу" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Говоря о строительстве газопровода "Северный поток 2", которым Россия намерена подавать газ в Европу в обход Украины, он сказал, что США "отчасти сдали эту ситуацию" и в этом плане с Меркель можно проводить более эффективную работу, чем по вопросам урегулирования войны. 

Романенко напомнил, что из-за Меркель Украина и Грузия не получили план действий по членству в НАТО, после чего это обернулось оккупацией сначала части Грузии, а затем и Украины. 

"Вклад Меркель в это как лидера ведущего европейского государства – значительный. И ответственность за эти войны на ней исторически останется навсегда", - подчеркнул он. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в Германии с двухдневным визитом. Также в июле планируется его визит в США. 

Генерал-лейтенант Романенко рассказал "Телеграфу" о том, чего стоит ждать от этих визитов Зеленского и о том, как сделать их максимально эффективными. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Игорь Романенко.
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