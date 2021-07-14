Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями

В среду, 14 июля, стало известно, что СБУ вызвала на допрос пять народных депутатов по делу "Харьковских соглашений" 2010 года.

На 19 июля вызваны Игорь Палица ("За майбутнє") и Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец, внефракционный), на 20 июля – трио депутатов от ОПЗЖ (Юрий Бойко, Виталий Борта и Сергей Ларин). Перспективы привлечения нардепов к ответственности за поддержку "Харьковских соглашений" оценил для "Телеграфа" адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Дело бесперспективно и с точки зрение сроков привлечения к ответственности, и с точки зрения статуса народных депутатов, которые не несут ответственности за свои голосования и выступления в Раде, как и за принятые законы. То есть, в юридической плоскости – пшик. Всё это вне процессуальных, юридических инструментов, действующих в Украине. Следовательно, подобные действий СБУ - не более, чем фарс. Но это не значит, что фарс не превратят во что-то реально болезненное, - считает Ростислав Кравец. – Примеров таких внеправовых действий в последнее время - предостаточно".

Эксперт не исключает, что на основании допросов в СБУ могут быть составлены докладные записки, внесены в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А тот в отношении депутатов, поддержавших в 2010 году продление пребывания ЧФ РФ на территории Украины, введет санкции. Как недавно против Козака, Медведчука и не только.

"К примеру, могут запретить тем, кто ратифицировал соглашения (а это и многие экс-нардепы), выезжать за границу, распоряжаться активами, приобретать имущество или распоряжаться своим имуществом. Заблокируют банковские счета, Но всё это, подчеркиваю, будет вне правового поля Украины", - уверяет Ростислав Кравец.

Напомним, что Соглашение между Украиной и Российской Федерацией (РФ) по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств – Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. В соответствии с "Харьковскими соглашениями", срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения. Установлена и арендная плата - 100 млн долларов в год.

Это соглашение 236-ю голосами ратифицировала Верховная Рада. "Телеграф" приводил список тех, кто проголосовал "за".

Представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий высказал мнение, что именно "Харьковские соглашения" стали спусковым крючком для аннексии Крыма.

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) за подписание эти соглашений сообщили заочно подозрении в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову.