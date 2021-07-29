Итоги съезда партии "Голос": Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены

В Киеве состоялся съезд партии "Голос", на котором Киру Рудик переизбрали как голову, а семь членов фракции - исключили. Об этом стало известно во время брифинга по результатам съезда.

Так, из политсилы исключили семь народных депутатов: Александру Устинову, Ольгу Стефанишину, Романа Лозинского, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Юлию Клименко и Саломею Бобровскую. По словам Рудик, в дальнейшем строить совместную политическую силу не представляется возможным. Однако отметила, что ценностных расхождений с этими нардепами среди однопартийцев нет.

В частности, глава "Голоса" отреагировала на нестандартное заявление Ольги Стефанишиной, которая выразила желание покинуть партию на куске туалетной бумаги. Как заявила Рудик, заявление бывшей однопартийки и коллеги по фракции - это прежде всего "неуважение к избирателям". Рудик списывает такие действия на эмоции и отсутствие "какого-то банального уважения".

Как отметил председатель фракции Ярослав Железняк, при создании "Голоса" нардепы имели письменную договоренность: если человек выходит из партии - складывает мандат. По словам Железняка, этот документ скорее свидетельствует о политической ответственности, а не юридическом обязательстве. Пока что, отметил он, ему неизвестно о желании кого-то из нардепов лишиться мандата.

Относительно скандала вокруг участия в съезде делегатов со Львовщины член политсовета Андрей Осадчук пояснил, что в работе съезда участвовали делегаты, которых выбирают местные конференции. По словам Рудик, все желающие делегаты попали на мероприятие, наличие документов и предварительную подготовку проверяла мандатная комиссия.

Отметим, что съезд "Голоса" утвердил изменения в Устав партии, а также проголосовал за обновленный состав политического совета партии. Подтвердили полномочия членов политсовета Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко. Выбрали в политсовет Романа Денисюка, председателя Ровенской областной территориальной организации партии и Алексея Бабешко, руководителя организации в Харьковском регионе.

Как ранее сообщал "Телеграф", эксперты проанализировали будущее партии "Голос" после серьезного раскола. Команды не будет - уверены специалисты.