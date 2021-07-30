Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)

Украинцы начали создавать мемы после того, как скандального судью Николая Чауса, якобы украденного в Молдове в апреле этого года, нашли 30 июля в селе Мазуровка Винницкой области.

Пользователи соцсети Facebook поделились смешными картинками на своих страницах.

"Наконец то я понял, где Чаус прятался и кто его кормил", - подписал фото один из создателей мемов.

О Николае Чаусе известно, что сегодня, 30 июля, он сам пришел в здание Мазуровского сельсовета и сообщил, что его якобы похитили и что он голоден. После этого Служба безопасности Украины приехала и забрала его. Однако работники НАБУ выразили недовольство и просят СБУ передать бывшего судью им, мол, это они расследуют его дело.

Напоминаем, что в 2016 году детективы НАБУ задержали судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, на взятке в 150 тыс. долларов - он хранил деньги стеклянных банках.

Также скандальную ситуацию с Чаусом прокомментировал "Телеграфу" политтехнолог Александр Кочетков. По мнению аналитика, похоже, критика со стороны президента Молдовы Майи Санду, которая заявила, что ситуация с Чаусом неприятна, возымела действие. И Чаус нашелся в очередной раз.