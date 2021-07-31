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Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение

Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Facebook

Адвокаты бывшего судьи Николая Чауса не знают в каком ведомстве он находится. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 30 июля гонялось по Киеву за авто СБУ  в попытке обнаружить Чауса. По словам адвоката Александра Вишневого, защитников к Чаусу не пускают и ни одно ведомство не подтвердило, что он у них.

Об этом сообщает Украинская правда. 

"СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ также не подтвердили, что они задержали Чауса, как и то, что они его вообще видели", -сказал адвокат. 

Беглого судью Чауса нашли 30 июля в Винницкой области - эксперты ждут  "интересных признаний". 

Напомним, судья Чаус прославился в 2016 году при получении взятки в 150 тысяч долларов. Тогда следователи обнаружили, что свое богатство судья доверил только стеклянным банкам. 

Чаус "находится" и "теряется" вне правового поля: эксперт рассказал, будет ли наказан скандальный экс-судья

Возвращение Чауса вызвало волну мемов в сети. "Телеграф" отобрал самые забавные из них. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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СБУ, Адвокат, НАБУ, Николай Чаус, Судья Чаус.
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