Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение

Адвокаты бывшего судьи Николая Чауса не знают в каком ведомстве он находится. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 30 июля гонялось по Киеву за авто СБУ в попытке обнаружить Чауса. По словам адвоката Александра Вишневого, защитников к Чаусу не пускают и ни одно ведомство не подтвердило, что он у них.

Об этом сообщает Украинская правда.

"СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ также не подтвердили, что они задержали Чауса, как и то, что они его вообще видели", -сказал адвокат.

Беглого судью Чауса нашли 30 июля в Винницкой области - эксперты ждут "интересных признаний".

Напомним, судья Чаус прославился в 2016 году при получении взятки в 150 тысяч долларов. Тогда следователи обнаружили, что свое богатство судья доверил только стеклянным банкам.

Возвращение Чауса вызвало волну мемов в сети. "Телеграф" отобрал самые забавные из них.