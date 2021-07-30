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"Запасаемся попкорном": в сети обсуждают задержание беглого судьи Чауса в Винницкой области

"Запасаемся попкорном": в сети обсуждают задержание беглого судьи Чауса в Винницкой области
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В пятницу, 30 июля, в СМИ появились сообщения, что беглого, а затем похищенного бывшего судью Николая Чауса обнаружили на территории Винницкой области

Естественно эта новость стала причиной бурного обсуждения в сети. 

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что Чаус стал жертвой очередного похищения. 

"Чауса задержан нарядом полиции для этапирования в отделение полиции. Вдруг из-под земли, появились спецназовцы СБУ и ... "отбили" его у полицейских!", - написал он. 

Финансовый аналитик и инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что происходящее с Чаусом напоминает шутовство. 

"Когда всю жизнь снимаешь комедии, то даже попытка снять политический детектив превращается в буфонаду. Доказано новым блокбастером "Чаус. Первая кровь", - написал он. 

Украинский журналист Роман Бочкала в свою очередь отметил, что украинцам теперь стоит ждать много интересных историй. 

"Запасаемся попкорном и ждём преинтереснейших признаний сначала беглеца, а потом и жертвы киднепинга. Show must going on", - указал он. 

Как сообщалось ранее, Чаус в Украине обвиняется в получении взятки в размере 150 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен). Однако он, воспользовавшись судейской неприкосновенностью, смог сбежать в оккупированный Крым а после в Молдову, где запросил политическое убежище

3 апреля 2021 года, его адвокат Юлиан Балан заявил о похищении своего клиента. А позже в сети появилось видео, на котором видно, как неизвестные затолкали Чауса в автомобиль и увезли в неизвестном направлении

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Винницкая область, Роман Бочкала, Георгий Тука, Николай Чаус, Сергей Фурса.
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