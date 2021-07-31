У Зеленского впервые прокомментировали цирк с поимкой Чауса

В Офисе президента впервые дали комментарий относительно ситуации с похищением в Молдове бывшего судьи Николая Чауса.

Об этом пишут Буквы со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Он не ответил на вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на отношения с международными партнерами, предложив спросить у них самих.

Вместе с тем, Никифоров вспомнил о том, что Владимир Зеленский встречался с президентом Молдовы Майей Санду на полях саммита Ассоциированного трио (Грузия, Молдова, Украина).

Он указал, что тема Чауса не поднималась ни во время личной встречи Зеленского и Санду, ни во время их многосторонней встречи с участием президента Грузии Саломе Зурабишвили и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как сообщалось ранее, 30 июля разыскиваемый по обвинению в коррупции Чаус был найден в Винницкой области.

Оттуда его увезли сотрудники СБУ, что вызвало возмущение у НАБУ.

31 июля СБУ прокомментировала свои действия, заявив, что Чаус у них проходит по делу о похищении, а потому были предприняты "меры для обеспечения его безопасности".