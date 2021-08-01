Тревожная тишина, которая в любой момент может взорваться эскалацией – прогноз эксперта на август

Уходящий июль подарил нам немало громких геополитических событий. И знаковая статья Путина о том, что украинцы и россияне якобы один народ, и американо-немецкая сделка по "Северному потоку-2", и прокитайские заявления представителей украинской власти.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан рассказал "Телеграфу", чего ожидать в августе от геополитических игр и различных противостояний, включая российско-украинское.

"Традиционно, август – время отпусков, период когда бизнес, политика и любые виды творчества ставятся на паузу. Поэтому серьезных событий по этой линии ожидать не стоит. К сожалению, с войной так не получается. Она не даёт расслабиться и переключить своё внимание на более продуктивные виды деятельности. И это реалии не только Украины. Основные игроки современного мира живут в состоянии постоянных геополитических гибридных конфликтов и войн. Так что геополитика августа нынешнего года, скорее всего, будет отличаться тревожной тишиной, которая в любой момент может взорваться эскалацией конфликтов в разных уголках мира. В том числе и в Украине", – прогнозирует Александр Курбан.

По его мнению, на российско-американском фронте после июньской встречи Байдена и Путина обострения ожидать не стоит. По крайней мере, в августе.

"Стороны пока взяли паузу и договорились понаблюдать за дальнейшим развитием двухсторонних отношений. США заинтересованы в лояльности РФ и, как минимум, в нейтральном статусе в рамках китайско-американского геополитического противостояния. Поэтому Вашингтон не будет делать резких движений. Руководство России ожидает от Белого дома послабления санкций и окончательного закрытия вопроса по Крыму, и также будет сдержано вести себя. Хотя не исключены новые атаки подконтрольных Кремлю нелегальных кибер групп на американские госструктуры, банковский сектор и объекты критической инфраструктуры", – считает эксперт.

В плоскости американо-китайских отношений, война идёт в режиме нон-стоп, без учета времени года, акцентирует Александр Курбан.

"К счастью, это противостояние имеет место, пока ещё в формате экономических, дипломатических и информационных баталий. Сторонам конфликта не удалось найти точки компромисса на встрече в Анкоридже 19 марта этого года. Руководство Китая наращивает торговые обороты с регионами, которые традиционно являются зонами интересов США, оказывает дипломатическую и экономическую поддержку политическим режимам стран, которые находятся в конфликте с США. В частности, сейчас руководство КНР ищет точки входа в Украину, бросая тем самым очередной вызов Штатам, – отмечает эксперт. – Кибератаки китайских спецслужб на США также не прекращаются. Руководство Белого дома не остаётся в долгу и продолжает реализацию в отношении Китая тактики геополитического сдерживания, преимущественно экономическими и дипломатическими методами".

По линии ЕС пока политика, экономика и остальные виды активности поставлены на паузу, считает Александр Курбан.

"Различные политические группы и отдельные страны готовятся к большим баталиям, которые развернутся осенью вокруг политических и газовых тем, – поясняет он. – Группа восточно-европейских стран, в частности Польша, Литва и примкнувшая к ним Украина, готовят ряд инициатив для блокирования роботы "Северного потока-2". В Германии идёт подготовка к смене политической правящей элиты, к переходу во власть готовятся "зеленые", которые, возможно, внесут серьезные коррективы в энергетическую и дипломатическую политику страны. Франция готовится к борьбе за свою долю в будущем газотранспортном российско-немецком газовом хабе".

Ближний Восток, по словам Александра Курбана, пока не является источником тревожных новостей. Но это обманчивая тишина.

"В любой момент, атака Хамаса или Хезболлы на Израиль или активизация деятельности ИГИЛ в Сирии могут взорвать ситуацию, – предупреждает эксперт. – В кавказском регионе может иметь место продолжение недавнего обострения на армяно-азербайджанском фронте. Однако они будут иметь кратковременный характер, так как прошлогодняя победа азербайджано-турецкой коалиции над армяно-российской определила характер ситуации в регионе надолго".

По словам Александра Курбана, ситуация в Украине, как в одном из ключевых звеньев мировой геополитики, на котором сегодня завязаны интересы США, ЕС, РФ, Турции и Китая, в августе этого года будет стоять в режиме ожидания.

"Встреча Байдена и Зеленского, которая планируется на 30 августа, может существенно откорректировать действия украинской стороны в вопросах внутренней политики, экономики и войны в Донбассе. Но её последствия мы увидим только осенью. Активизация военных действий на Донбассе в августе, также маловероятна, – говорит эксперт. – Главный инициатор конфликта – РФ, пока ещё ждёт от руководства Украины реакции на заявление Германии о необходимости реализации так называемой формулы Штайнмайера. Вероятно, будут иметь место отдельные нарушения режима тишины на линии разведения сил, но серьезных противостояний пока не ожидается".

Александр Курбан резюмирует: "Таким образом, можем предположить, что август этого года не принесёт каких-то неожиданностей. Главные субъекты мировой геополитики строят планы, оценивают ситуацию и готовятся к новым противостояниям, которые ожидают нас осенью".