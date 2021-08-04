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Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова

Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
07:04 Сегодня Телеграф Тимофей Милованов

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, член Национального инвестиционного совета, внештатный советник главы Офиса президента Украины, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов вскоре после драки с экс-министром финансов Александром Данилюком улетел в США. Рассказывая о том, как проходило это путешествие, он заявил, что является профессором в Питтсбурге, платит в Штатах налоги, имеет там же пенсионные сбережения, а потому "США с точки зрения их законов являются для меня домом". Должности же в Украине он считает "вторичными" в сравнении с преподаванием в Питтсбурге.

Признания Милованова проанализировал для "Телеграфа" эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов.

"Несмотря на то, что Милованова убрали с поста министра, он имеет ряд видных постов, с недавних пор возглавляет набсовет "Укроборонпрома". То есть, фигура в Украине всё еще влиятельная. И эта фигура настолько открыто демонстрирует свое неуважение к нашей стране. Подчеркивает, что для него Америка первична, – отмечает Николай Спиридонов. – Почему он с такими взглядами попал во власть? Потому что Милованов, грубо говоря, "соросенок". Имел отношение к разным фондам Сороса. В министры прошел по этой квоте. А когда "соросят" стали убирать из власти, убрали (по крайней мере, с министерского поста) и его".

По мнению эксперта, судя по тому, что сказал-написал Милованов, он с большой вероятностью может иметь американское гражданство.

"А по ситуации с той же бывшей главой, хоть и с приставкой и.о., Министерства охраны здоровья Украины Ульяной Супрун, мы видели, что иностранцы довольно безответственно подходят к ситуации в Украине. Она советовала стоять на сквозняке, мочить манту. И где она теперь мочит свое манту? В какой стране? К сожалению, немало украинцев также воспринимают свою страну как некий трамплин. Наворовать денег – и убежать. Чтобы такого не было, нужно брать обязательства у людей, что они будут жить в Украине, чтобы была заинтересованность строить государство", – считает Николай Спиридонов.

Правда, и само государство, отмечает он, должно создать для этого соответствующие условия.

"Что касается конкретно Милованова. Когда он говорит, что является профессором, при этом хвалится, что уже 15 лет не читает книг, называет себя дебилом – это выглядит, как минимум, странно. Не мешало бы уточнить, провести журналистское расследование – ведет ли он научную деятельность в США. Потому что он похож больше на болтуна, чем на профессора, – говорит Николай Спириодонов. – Непонятно, чем он занимается в США, но понятна его определенная связь с этой страной. Увы, но такие непроверенные люди, с мутной биографией, почему-то занимают в Украине ответственные посты, получают доступ к гостайне. И не несут ответственности за свои действия, заявления. Как человек, который имеет отношение к "Укроборонпрому", Милованов должен был бы давать подписку о невыезде, следить за языком. Чего, к сожалению, мы не наблюдаем".

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым 30 июля на праздновании своего дня рождения. 

Причиной тому стало то, что комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), возглавляемая Миловановым, "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома.  Стоит отметить, что Данилюк является одним из авторов создания БЭБ.

После этого Данилюк обрушился с критикой на Офис президента и на Владимира Зеленского.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Укроборонпром, Тимофей Милованов, Николай Спиридонов.
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