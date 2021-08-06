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Названо время и место прощания с Евгением Марчуком

Названо время и место прощания с Евгением Марчуком
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф

Церемония прощания с бывшим премьер-министром Украины и первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, который умер днем ранее, состоится в Киеве в субботу, 7 августа.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает информационное агентство УНН.

Известно, что церемония прощания с Евгением Кирилловичем Марчуком состоится в доме официальных приемов в Киеве по адресу улица Грушевского, 22.

Проститься с украинским политическим деятелем можно будет в субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00. На данный момент неизвестно, будет ли церемония закрытой или присутствовать на ней смогут все желающие.

Напомним, экс-премьер-министр Украины и первый глава СБУ Евгений Марчук умер 5 августа от остановки сердца. Позже стало известно, что причиной смерти Марчука стали последствия коронавируса.

Смерть Евгения Кирилловича шокировала украинцев - своими воспоминаниями и архивными фото с Марчуком делятся журналисты, украинские политические и общественные деятели, которые не сомневаются: Марчук сделал для независимой Украины очень многое.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Киев, Евгений Марчук, Церемония прощания.
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