Несмотря на все старания: каждый четвертый украинец не знает, кто такой Андрей Ермак

Согласно результатам нового опроса, каждый четвертый украинец не знает, кто такой глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого не раз уличали в показательной близости с Владимиром Зеленским и даже называли "вторым лицом" государства.

Так, согласно опросу центра Разумкова, 35,2% респондентов ответили, что совсем не доверяют Андрею Ермаку, а 23,2%, что скорее не доверяют, чем поддерживают. Примерно каждый четвертый (22,6% опрошенных) и вовсе не знает, кто это такой. В целом же, баланс недоверия к Ермаку составил почти -50%.

Отметим, что ранее чиновника не раз обвиняли в том, что он слишком часто фигурирует на фото вместе с главой государства Владимиром Зеленским. На эти нападки Ермак отвечал, что он просто выполняет свою работу как менеджер Офиса президента.

Более того, в сети всплывала информация, что Ермак хотел пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на правах вице-президента. А так как в Украине такой должности нет, то в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком, позднее предложив связать его с чиновником более низкого ранга.

Несмотря на ситуацию со Штатами, бывшая спикер украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей новой книге "Каждый из нас - президент" назвала главу ОП Андрея Ермака "вторым лицом государства".