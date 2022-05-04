Ждем "ряженых": в Запорожской области россияне готовят новую подлость

Военнослужащие предупреждают о возможном всплеске антиукраинской пропаганды

В Запорожской области, которую россияне на днях массивно обстреляли ракетами, началась подготовка к очередному этапу провокаций. На этот раз захватчики решили поиграть в актеров и изобразить бойцов Вооруженных Сил Украины — в регионе массово шьется украинская форма.

Подробности сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг", передает "Телеграф".

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Как отмечают наши защитники, оккупанты активизировались в Токмаке, который сейчас временно находится под оккупацией российских войск.

Токмак Запорожской области на карте

Учитывая то, что готовой украинской формы россиянам раздобыть не удалось, они наладили производство "пикселя" с нуля. Сообщается, что пошив военной одежды начался во вторник, 3 мая.

Бойцы ВСУ предупреждают, что россияне массово переодевают своих же сослуживцев в украинскую униформу. Это может свидетельствовать лишь об одном — подготовке провокаций. Подобные "ряженные" подразделения могут использоваться как для создания пропагандистской картинки, так и формирования диверсионно-разведывательных групп в регионе.

Как же в целом обстоят дела на линии фронта, можно узнать благодаря свежим картам боев. Ситуация на юге страны все больше накаляется, но тем временем оккупантов пытаются отбросить от Харькова.

Также мы рассказывали, как обстоит ситуация конкретно на Запорожском направлении. Пока что активные действия ведутся исключительно в области.