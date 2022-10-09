"Абсолютное зло": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Запорожья

В результате удара россиян по городу погибли 12 мирных жителей, а еще десятки получили ранения

В ночь на воскресенье, 9 октября, российские захватчики выпустили более десятка ракет по жилым кварталам Запорожья, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 49 человек. Президент Украины Владимир Зеленский после удара оккупантов заявил, что все, кто отдавал и выполнял этот приказ, будут отвечать.

Об этом глава украинского государства написал в собственном Telegram-канале, отметив подлость таких обстрелов, которые вражеская армия совершает под утро.

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и всем, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", — отметил президент Украины.

Кроме того, он опубликовал последствия ракетного удара по одной из девятиэтажек Запорожья. Взрывная волна уничтожила целый подъезд жилого дома. Всего за минувшую ночь в Запорожье получили повреждения около 50 многоэтажек.

Следует добавить, что кроме многоэтажек в Запорожье ракеты прилетали еще и по частному сектору. По информации местных властей, повреждено около 20 домов частного сектора. Также в городе повреждено 4 образовательных учреждения. На местах работают спасательные и коммунальные службы. Работы продолжаются.

Тем временем в полиции Запорожской области уточнили, что ракетным обстрелам подвергся Днепровский район города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит в Запорожье на месте прилетов российских ракет по данным местных властей.