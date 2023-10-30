Мощный взрыв прогремел в Запорожье: все подробности

Всех просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги

В Запорожье спустя некоторое время после объявления сигнала воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. Предварительно, россияне запустили баллистические ракеты "Искандер-М" из района Джанкоя в Крыму.

О взрывах в городе сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что на данный момент есть угроза применения ракет с баллистической полетной траекторией.

При этом в одном из пабликов уже заявляют, что по городу якобы был прилет "Искандера". Однако данная информация на этот момент не подтверждена и была озвучена только в сети.

В Telegram-канале "Збройні сили України. Війна з окупантами" пишут, что россияне совершили запуск баллистических ракет "Искандер-М" из района Джанкоя в Крыму. Сейчас в небе ракеты не зафиксированы.

В связи с угрозой обстрела всех жителей города и области просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения. "Телеграф" следит за ситуацией и публикует обновленные данные по этому происшествию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Был прилет по многоэтажному дому. В результате есть погибшие и пострадавшие.