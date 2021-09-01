Зараженные Дельта-штаммом COVID-19 могут передавать его за два дня до того, как почувствуют первые симптомы

Эксперты по-прежнему лучшим способом защиты называют вакцинацию

Коронавирус штамма "Дельта", случаев которого в Украине стало больше, распространяется значительно быстрее. Ученые выяснили, что люди с дельта-штаммом могут передавать вирус за два дня до того момента, пока у них появятся первые симптомы.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Сообщается, что досимптомная передача вируса была обнаружена и при других вариантах коронавируса, однако тогда разрыв между положительным COVID-тестом и первыми симптомами заболевания составлял всего 0,8 дня. В случае со штаммом Delta разрыв составил 1,8 дня.

Данные исследования также говорят о том, что в 75% случаев заражение "Дельтой" произошло именно до появления каких-либо симптомов у инфицированных ним.

"В то время как более ранняя версия COVID-19 передавалась так же, как и простуда, вариант Delta более заразен, чем сезонный грипп, полиомиелит, оспа, лихорадка Эбола и птичий грипп, и так же заразен, как ветряная оспа", — заявил доктор Стефен Аммон, медицинский директор целевой группы COVID-19 Dispatch Health.

Эксперты считают, что на данном этапе лучшим способом борьбы с этим штаммом коронавируса является вакцинация.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему заразность штаммом "Дельта" эксперты сравнивают с ветрянкой. Об этом рассказала врач-инфекционист Леся Радковская.

Также мы писали, что ситуация со штаммом Delta в Украине может ухудшиться из-за прошедших массовых праздников.