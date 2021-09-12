Ученые выяснили, когда есть наибольшие шансы заразиться коронавирусом

Новые варианты COVID-19 пока остаются неисследованными.

Самый высокий риск заразиться от больного начальным штаммом коронавируса человека — в день появления симптомов. Высокий уровень угрозы также в период за 2 дня до и 3 дня после появления признаков заболевания.

Об этом сообщает "Medical News Today".

Данное исследование ученых касается только первого варианта COVID-19. Все последующие пока детально не исследовали.

Такие сведения ученые получили в результате анализа передачи вируса среди жителей китайской провинции Чжэцзян с января по август 2020 года.

Участниками эксперимента стали 730 человек с COVID-19 и еще почти 9 тысяч человек, которые были в контакте с больными.

Ученые следили за членами исследования в течение 90 дней и брали у них анализы, чтобы убедиться, что симптомы вируса не появятся через больший промежуток времени.

Таким образом, ученым удалось узнать, что люди, которые заражались от лиц с бессимптомным течением болезни, также не имели явных признаков коронавируса. Кроме того, у них была меньше вероятность заразить кого-то еще.

Исследование показало, что чаще всего люди заражались после длительного контакта с больными или пребывание в одном помещении. Те, кто имел единичный контакт с зараженным, например в транспорте, имел больше шансов избежать заболевания.

Также ученые выяснили, что количество контактов человека с разными больными влияет на его шансы заразиться.

Теперь ученым нужно работать дальше, чтобы исследовать новые штаммы коронавируса.

"Мы нуждаемся в отдельных исследованиях, чтобы выяснить распространение со штаммом "Дельта" и распространение среди вакцинированных людей", — рассказал один из ученых.

Напоминаем, что Дания стала первой в Европе страной, которая вернулась к тому образу жизни, что был до пандемии. Теперь гражданам не нужно будет носить маски и иметь с собой ковидный сертификат.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине для вакцинированных граждан может быть меньше запретов, чем для тех, кто проигнорировал прививки.