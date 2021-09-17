Пять простых советов, чтобы позаботиться о своем сердце

Физическая активность, правильное питание, и хороший круг общения напрямую влияют на наше физическое и психическое состояние

Ученые давно выяснили, что физические упражнения благотворно влияют на весь организм, замедляют старение и укрепляют организм. Поэтому их всегда рекомендуют тем, кто хочет позаботиться о своем здоровье.

Недавняя статья на сайте новостей News Yahoo рассказывает о том, что специалисты рекомендуют, чтобы заранее позаботиться о здоровье своего сердца. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Давно известно, что когда дело доходит до способов профилактики сердечного приступа, то подъем дома по лестнице действует так же хорошо, как и занятия в тренажерном зале.

Профессор Морин Макдональд из Университета Макмастера в Канаде и ее команда исследователей обнаружили, что подъем на 18 ступенек по лестнице также благотворно влияет на сердце, как и 45-минутные занятия аэробикой. "Мы показали, что подъем по лестнице является безопасным, эффективным и осуществимым вариантом кардиологической реабилитации, что было особенно актуально во время пандемии, когда многие люди не имели возможности тренироваться в тренажерном зале", — говорит Макдональд.

"Раньше болезнь сердца считалась болезнью пожилых людей", — говорит Эшли Ли, старшая кардиологическая медсестра из Британского фонда сердца, — "Но в последние годы мы все чаще видим, что молодые люди, в том числе женщины, также находятся в группе риска".

"В начале моей карьеры меня учили, что заботиться о своем сердце — значит заботиться о своем здоровье в целом, и начинать это нужно как можно раньше", — говорит Морин Талбот, еще одна медсестра из Британского фонда сердца.

Какие же рекомендации приводят специалисты о том, как заботиться о здоровье сердца?

Прямо сейчас прервитесь и пройдитесь по лестнице вверх и вниз пару раз

В 2019 году министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (с 2018 по 2021 годы руководил министерством) сказал, что поддерживает форму, поднимаясь по девяти лестничным пролетам в офис своего министерства здравоохранения, чтобы поддерживать форму, и в результате меньше страдает от одышки.

Подъем по лестнице является безопасным, эффективным и осуществимым вариантом кардиологической реабилитации

Исследователи выяснили, что даже короткие прогулки могут обратить вспять сосудистую дисфункцию, такую как снижение кровотока и повышенную нагрузку на стенки артерий, вызванную длительным сидением. Просто поднимайтесь по лестнице несколько раз в день, чтобы защитить свое тело от рисков, связанных с малоподвижным образом жизни, и обеспечить более долгую и здоровую жизнь.

Помните о своем возрасте

"К сожалению, многие факторы риска сердечных приступов и инсультов не имеют каких-либо явных симптомов", — говорит Эшли Ли, старшая кардиологическая медсестра из Британского фонда сердца, — "поэтому люди узнают о проблеме только тогда, когда ситуация уже серьезна".

Если вам за 40, обязательно проходите медосмотр каждые 5 лет

Однако, когда вам уже 40 лет, вы можете записаться для проверки здоровья у вашего терапевта, который проверит ваш вес, артериальное давление, уровень холестерина и будет искать признаки болезней сердца, почек и печени, а также диабета, которые являются факторами, способствующими сердечным заболеваниям. После 40 лет вы можете проходить такие осмотры каждые пять лет. Если вам больше 40 лет и вы никогда не проходили подобный медосмотр, запишитесь на него уже сегодня.

Хорошо питайтесь

"Совершенно не трудно придерживаться диеты полезной для сердца", — говорит Талбот, — "Исследования в этой области показывают, что здоровая средиземноморская диета лучше всего подходит для поддержания хорошей работы сердца. В ней делается акцент на моно-ненасыщенных жирах, содержащихся в таких продуктах, как оливковое масло, жирная рыба, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты. Можно употреблять немного молочных продуктов, и немного мяса. В Японии отмечается низкий уровень заболеваний сердца и большая продолжительность жизни. Это, по мнению ученых, является результатом того, что они употребляют в пищу большое количество жирной рыбы".

Совершенно не трудно придерживаться диеты полезной как для сердца, так и для здоровья всего организма

Также полезными для сердца считаются такие продукты, как спаржа, бобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, нут и так далее), и льняное семя. Темно-красные и фиолетовые ягоды также очень полезны для сердца потому, что они содержат антиоксиданты, которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Рекомендуем включать в собой рацион эти продукты.

Вечером позвоните другу

Оказывается, хорошая социальная поддержка является одним из факторов, которые в значительной мере помогают защите вашего здоровья. "За последний десяток лет мы встретили множество подтверждений того, что одним из наиболее важных факторов для сохранения здоровья и уменьшения риска смерти является наличие хорошего круга друзей", — заявляет психолог Робин Дунбар из Оксфордского университета.

Хорошее окружение так же важно для здоровься, как и правильное питание

"Мы давно знали, что одиночество убивает пожилых людей. Но по мере изучения этой темы, мы пришли к выводу о том, что общение и дружелюбие действуют как защитный механизм не только для людей в возрасте, но и для более молодых пациентов", — говорит Дунбар.

Не пейте сегодня вечером

Алкоголь в умеренных количествах разжижает кровь — так думают многие и поэтому считают, что алкоголь полезен для сердца.

Однако, по утверждению Талбота, при употреблении алкоголя стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность, повышается кровяное давление, и увеличивается риск заболевания печени.

Следует ограничить употребление алкоголя до минимума

Если же вам не избежать употребления алкоголя, постарайтесь не налегать на него и ограничиться парой рюмок за вечер. При этом важно полностью воздерживаться от употребления алкоголя хотя бы пару дней в неделю.