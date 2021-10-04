Зеленскому предложили давать по 5 лет тюрьмы за принудительную вакцинацию в Украине: что известно
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Заявление предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет за принудительное прививки, и вскоре его передадут на рассмотрение президенту
Украинцы подали петицию с требованием уголовной ответственности за принуждение к вакцинации. Сейчас заявление уже набрало более 25 тысяч необходимых голосов и ожидает рассмотрения.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
Всего за петицию проголосовали 25 183 граждан. Согласно данным сайта, к рассмотрению заявления осталось еще 40 дней.
В тексте петиции говорится о требовании лишения свободы на срок от 3 до 5 лет тех, кто принуждает к вакцинации. Также отмечается, что угрозы увольнения или недопуска к работе могут считаться принудительной вакцинацией. В заявлении содержится просьба обеспечить гражданам право выбора относительно того, делать прививки или нет.
Отмечается, что подача петиции имеет ряд причин, в том числе недостаточно хорошая подготовка к вакцинации. Судя по заявлению, врачи перед прививками не спрашивают о наличии онко- или хронических болезней, а некоторые виды препаратов до сих пор не зарегистрированы и не приняты ВОЗ.
Так, согласно петиции, всех, кто принуждает к вакцинации, должна ждать уголовная ответственность. Кроме того, в случае побочных эффектов в течение 5 лет с даты вакцинации гражданам должна быть предоставлена материальная компенсация и бесплатная медицинская помощь.
Соответствующую петицию, которую так одобрили украинцы, подал Бондарь Вадим Сергеевич, и вскоре ее передадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее "Телеграф" сообщал, что среди украинских учителей ускорились темпы вакцинации из-за опасений перехода на дистанционное обучение или же вообще увольнения.
Напоминаем, что в Министерстве здравоохранения сформировали целый список профессий, для работников которых вакцинация является обязательной. В их число вошли работники органов власти, государственных администраций и учебных учреждений.
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