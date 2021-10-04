Зеленскому предложили давать по 5 лет тюрьмы за принудительную вакцинацию в Украине: что известно

Заявление предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет за принудительное прививки, и вскоре его передадут на рассмотрение президенту

Украинцы подали петицию с требованием уголовной ответственности за принуждение к вакцинации. Сейчас заявление уже набрало более 25 тысяч необходимых голосов и ожидает рассмотрения.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Всего за петицию проголосовали 25 183 граждан. Согласно данным сайта, к рассмотрению заявления осталось еще 40 дней.

В тексте петиции говорится о требовании лишения свободы на срок от 3 до 5 лет тех, кто принуждает к вакцинации. Также отмечается, что угрозы увольнения или недопуска к работе могут считаться принудительной вакцинацией. В заявлении содержится просьба обеспечить гражданам право выбора относительно того, делать прививки или нет.

Отмечается, что подача петиции имеет ряд причин, в том числе недостаточно хорошая подготовка к вакцинации. Судя по заявлению, врачи перед прививками не спрашивают о наличии онко- или хронических болезней, а некоторые виды препаратов до сих пор не зарегистрированы и не приняты ВОЗ.

Так, согласно петиции, всех, кто принуждает к вакцинации, должна ждать уголовная ответственность. Кроме того, в случае побочных эффектов в течение 5 лет с даты вакцинации гражданам должна быть предоставлена материальная компенсация и бесплатная медицинская помощь.

Соответствующую петицию, которую так одобрили украинцы, подал Бондарь Вадим Сергеевич, и вскоре ее передадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что среди украинских учителей ускорились темпы вакцинации из-за опасений перехода на дистанционное обучение или же вообще увольнения.

Напоминаем, что в Министерстве здравоохранения сформировали целый список профессий, для работников которых вакцинация является обязательной. В их число вошли работники органов власти, государственных администраций и учебных учреждений.