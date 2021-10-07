Вакцины против COVID снижают риск передачи Delta, но недолго: что об этом говорят врачи

Прививки от COVID-19 не гарантируют, что вы не заразитесь вариантом Delta, но уберегут ваших близких

Пандемия коронавируса, несмотря на активную вакцинацию населения, не утихает. С каждым днем Украина все ближе приближается к новому жесткому локдауну. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Недавняя статья на сайте Nature рассказывает о результатах нового исследования эффективности вакцин против коронавируса. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Первое исследование, посвященное тому, насколько хорошо вакцины предотвращают распространение дельта-варианта SARS-CoV-2, приносит как хорошие, так и плохие новости.

Хорошие новости

Исследование показывает, что люди, инфицированные вариантом Дельта, с меньшей вероятностью передадут вирус своим близким, если они уже были вакцинированы против COVID-19. При отсутствии прививки вероятность передачи вируса своему окружению значительно возрастает.

Защитный эффект прививки в отношении Дельты относительно невелик и ослабевает через три месяца после получения второй инъекции.

Данные, полученные в результате исследования, позволяют ученым понять, как вакцинация влияет на распространение Дельта штамма.

Исследователи проанализировали данные тестирования 139 164 близких контактов 95 716 человек, инфицированных SARS-CoV-2, в период с января по август 2021 года в Соединенном Королевстве. В этот период варианты Alpha и Delta боролись за доминирование.

Авторы исследования обнаружили, что, хотя вакцины действительно обеспечивали некоторую защиту от инфекции и снизили дальнейшую ее передачу, но это не относилось к варианту Дельта. С Дельтой этот эффект оказался значительно слабее.

Человек, который был полностью вакцинирован и затем перенес "прорыв" Дельта-инфекции, имел почти в два раза больше шансов передать вирус, чем тот, кто был инфицирован Alpha.

Не очень хорошие новости

К сожалению, положительное влияние вакцины на передачу Delta со временем снизилось до почти незначительного уровня.

"Существует ступенчатый переход от Альфы к Дельте. Помимо этого с течением времени происходят также некоторые изменения", — говорит соавтор исследования Дэвид Эйр, эпидемиолог из Оксфордского университета, Великобритания.

Полученные результаты "возможно, объясняют, почему, несмотря на широкое распространение вакцинации, мы наблюдаем столь сильную передачу Дельта".

Но результаты также предлагают "возможность того, что если вы проводите кампанию по ревакцинации, чтобы защитить отдельных людей, это также может иметь эффект снижения передачи инфекции", — говорит Эйр.

Ранее "Телеграф" писал о том, что коронавирус в Украине резко изменил динамику распространения.