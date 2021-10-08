Две полоски это COVID: врач рассказал про нюансы использования экспресс-тестов

Применять тесты из аптеки можно с первого дня температуры.

На фоне растущего уровня ежедневной заболеваемости коронавирусом возникает вопрос, как отличить простуду от COVID-19. Наиболее точный ответ дадут не симптомы, а тестирование. Кроме ПЦР-тестов существует анализ на антиген, который есть в свободном доступе. Он может показать наличие коронавируса с первого дня температуры.

Об этом сообщает врач Тарас Жиравецкий в Телеграм.

Этот тест можно сделать за 15 минут и он показывает наличие нуклеокапсидного белка вируса. По словам врача — если тест показал две полоски, то у вас коронавирус и необходимо обратиться к семейному врачу.

Ранее "Телеграф" писал, что даже легкое течение коронавируса влияет на вероятность проблем с сердцем и сосудами. Ученые подсчитали насколько вероятнее получить проблемы с сердцем при разных видах лечения — от амбулаторного до реанимации.

Также сообщалось, что при инфицировании Дельта-штаммом стандартные протоколы лечения коронавируса на дому показывают более низкую эффективность. Врачи предполагают увеличение количества госпитализаций.