Укр

Две полоски это COVID: врач рассказал про нюансы использования экспресс-тестов

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Экспресс-тест на коронавирус может показать одну или две полоски. Новость обновлена 08 октября 2021, 22:11
Экспресс-тест на коронавирус может показать одну или две полоски.

Применять тесты из аптеки можно с первого дня температуры.

На фоне растущего уровня ежедневной заболеваемости коронавирусом возникает вопрос, как отличить простуду от COVID-19. Наиболее точный ответ дадут не симптомы, а тестирование. Кроме ПЦР-тестов существует анализ на антиген, который есть в свободном доступе. Он может показать наличие коронавируса с первого дня температуры.

Об этом сообщает врач Тарас Жиравецкий в Телеграм.

Этот тест можно сделать за 15 минут и он показывает наличие нуклеокапсидного белка вируса. По словам врача — если тест показал две полоски, то у вас коронавирус и необходимо обратиться к семейному врачу.

Ранее "Телеграф" писал, что даже легкое течение коронавируса влияет на вероятность проблем с сердцем и сосудами. Ученые подсчитали насколько вероятнее получить проблемы с сердцем при разных видах лечения — от амбулаторного до реанимации.

Также сообщалось, что при инфицировании Дельта-штаммом стандартные протоколы лечения коронавируса на дому показывают более низкую эффективность. Врачи предполагают увеличение количества госпитализаций.

Теги:
#Тест #Коронавирус #Covid-19
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