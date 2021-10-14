Как питаться осенью, чтобы не поправиться: топ-5 главных правил Марины Боржемской

Популярный тренер рассказала о главных нюансах здорового питания осенью

Во время сезона холодов многие "утепляются", набирая лишний вес. Чтобы этого не случилось, важно знать простые правила. О них "Телеграфу" рассказала фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская.

1. Сезонные овощи

Эксперт рекомендует обратить внимание на овощи, которые в изобилии предлагает осень. Включите в свой рацион брокколи, цветную капусту, кабачки и баклажаны. А вот с картофелем – нужно быть осторожнее. Кроме того, не забывайте регулярно добавлять в свои блюда зелень. Ведь она доступна круглый год.

2. Цельнозерновые каши

Боржемская отмечает, что в холодный период времени нужно компенсировать нехватку тепла и согреть себя.

"Организм добирает калориями. Эти калории он часто просит через углеводы. Но углеводы бывают разные", — отмечает эксперт.

Поэтому рекомендуется сделать упор на сложные углеводы – цельнозерновые каши. Не бойтесь добавлять их в ваш рацион!

Ешьте цельнозерновые каши

3. Полезные перекусы

Помимо трех основных приемов пищи, которые нельзя пропускать, Боржемская рекомендует в период осени-зимы добавить перекусы. Если речь идет о десертах, то это могут быть запеченные яблоки или тыквы.

4. Десерты по времени

Когда вам хочется съесть десерт – тот же черный шоколад, то необходимо делать это в определенное время. Боржемская рассказала о двух правилах: есть сладкое сразу после приема пищи через 15 минут и в первой половине дня.

5. Активность

Чтобы тратить столько, сколько мы съедаем, необходимо быть активными. Если нет желания посещать тренажерный зал, то тренер предлагает альтернативные варианты – танцы или же тренировки в домашних условиях.

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