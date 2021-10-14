Укр

Врач об угрожающей ситуации с коронавирусом: Украина может повторить российский сценарий

Автор
Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
88
Коронавирус не сбавляет обороты Новость обновлена 14 октября 2021, 16:34
Коронавирус не сбавляет обороты

Волна коронавируса в Украине может затянуться на несколько месяцев, как это продолжается в РФ

Критическая ситуация с коронавирусом в Украине может длиться несколько месяцев в случае повторения сценария, как в России, которая бьет антирекорды по смертности. Такое мнение в беседе с "Телеграфом" озвучил главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

По словам медика, спрогнозировать, когда наступит пик осенней волны коронавируса в нашей стране, трудно.

Так, в соседней России тяжелая ситуация с COVID-19 продолжается уже четыре с половиной месяца. В последние дни в РФ умирает более 900 человек в сутки.

Большое число новых больных, около 30-40 тысяч, ежедневно фиксируют и в Великобритании. Но показатели смертности там ниже. Врач говорит, что этому может способствовать проведенная в стране вакцинация.

"Украина не успевает с вакцинацией никак, и уже не успеет. Поэтому есть вероятность российского сценария. То есть сложная ситуация с коронавирусом может длиться 4-5 месяцев", — прогнозирует Жиравецкий.

По данным сайта Worldometers, в России 984 летальных случая и 28717 новых больных в сутки. Тогда как в Соединенном Королевстве ковидом заболело 42776 человек, а умерло — 136.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили более 18 000 новых случаев коронавируса, 4633 человек госпитализировали. А 412 человек, к сожалению, умерло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на оккупированных территориях Украины складывается критическая эпидемиологическая обстановка. В сети показали кадры из больниц Донецка, переполненных умершими от коронавируса.

Теги:
#Коронавирус #Коронавірус в Україні #Коронавирус в России #Тарас Жиравецький
Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева
Общество
Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева
Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Марш прибыл на Майдан Независимости.
Без стычек, но с провокациями: в Киеве прошел Марш к Дню защитников и защитниц Украины (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В Украине ухудшается эпидобстановка с COVID-19
Менее чем через неделю вся Украина может перейти в "красную" зону, — врач
Дата публикации
Категория
Автобус не разминулся с массивной грузовой фурой
Машина всмятку: в Польше разбился автобус с украинцами (фото)
Дата публикации
Категория
Цена на газ - один из главных вызовов нового отопительного сезона
Кризис отопительного сезона: с какими проблемами столкнется Украина этой зимой и как их можно решить