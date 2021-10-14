Врач об угрожающей ситуации с коронавирусом: Украина может повторить российский сценарий

Волна коронавируса в Украине может затянуться на несколько месяцев, как это продолжается в РФ

Критическая ситуация с коронавирусом в Украине может длиться несколько месяцев в случае повторения сценария, как в России, которая бьет антирекорды по смертности. Такое мнение в беседе с "Телеграфом" озвучил главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

По словам медика, спрогнозировать, когда наступит пик осенней волны коронавируса в нашей стране, трудно.

Так, в соседней России тяжелая ситуация с COVID-19 продолжается уже четыре с половиной месяца. В последние дни в РФ умирает более 900 человек в сутки.

Большое число новых больных, около 30-40 тысяч, ежедневно фиксируют и в Великобритании. Но показатели смертности там ниже. Врач говорит, что этому может способствовать проведенная в стране вакцинация.

"Украина не успевает с вакцинацией никак, и уже не успеет. Поэтому есть вероятность российского сценария. То есть сложная ситуация с коронавирусом может длиться 4-5 месяцев", — прогнозирует Жиравецкий.

По данным сайта Worldometers, в России 984 летальных случая и 28717 новых больных в сутки. Тогда как в Соединенном Королевстве ковидом заболело 42776 человек, а умерло — 136.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили более 18 000 новых случаев коронавируса, 4633 человек госпитализировали. А 412 человек, к сожалению, умерло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на оккупированных территориях Украины складывается критическая эпидемиологическая обстановка. В сети показали кадры из больниц Донецка, переполненных умершими от коронавируса.