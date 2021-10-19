Помогут укрепить иммунитет и подготовить организм к зиме: топ осенних “полезностей”
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Марина Боржемская считает, что на эти продукты стоит обратить внимание осенью.
В холодные поры года нашему организму необходимо намного больше энергии, чтобы поддерживать хорошее общее самочувствие. И одним из составляющих является питание.
Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм составила список полезных осенних продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион. Все эти овощи и фрукты богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для полноценного функционирования.
"Что бы вы не выбрали, ваш организм скажет вам "спасибо"" — добавила Боржемская.
Полезные осенние продукты:
- Тыква
В ее плодах содержатся витамины A, В, РР, С, Е, D, Т, микро- и макроэлементы, клетчатка, белки и тд. Блюда из тыквы, улучшают пищеварение.
- Хурма
Содержит витамины группы В, а также — А, С, Е, бета-каротин и др. Хурма — очень вкусный, но достаточно сладкий фрукт, так что людям с сахарным диабетом следует избегать ее потребления.
- Свекла
Этот овощ содержит витамины группы B, A, P, кальций, магний, йод, калий, цинк и тд. Блюда из корнеплода помогут улучшить работу многих систем организма.
- Брюссельская капуста
В ней содержатся много витаминов, фосфор, магний, клетчатка. Нормализует уровень сахара в крови, активизирует работу поджелудочной железы, помогает организму противостоять инфекционным и вирусным заболеваниям, что особо актуально в данный период.
Также, Марина Боржемская отмечает, что этот список можно дополнить такими продуктами: батат, гранаты, яблоки, виноград, цветная капуста, груши, инжир, грибы, айва, репа, пастернак и тд.
Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.
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