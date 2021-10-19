Помогут укрепить иммунитет и подготовить организм к зиме: топ осенних “полезностей”

Марина Боржемская считает, что на эти продукты стоит обратить внимание осенью.

В холодные поры года нашему организму необходимо намного больше энергии, чтобы поддерживать хорошее общее самочувствие. И одним из составляющих является питание.

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм составила список полезных осенних продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион. Все эти овощи и фрукты богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для полноценного функционирования.

"Что бы вы не выбрали, ваш организм скажет вам "спасибо"" — добавила Боржемская.

Полезные осенние продукты:

Тыква

В ее плодах содержатся витамины A, В, РР, С, Е, D, Т, микро- и макроэлементы, клетчатка, белки и тд. Блюда из тыквы, улучшают пищеварение.

Особенно полезна и вкусна запеченная тыква.

Хурма

Содержит витамины группы В, а также — А, С, Е, бета-каротин и др. Хурма — очень вкусный, но достаточно сладкий фрукт, так что людям с сахарным диабетом следует избегать ее потребления.

При некоторых заболеваниях добавлять в пищу хурму не разрешается.

Свекла

Этот овощ содержит витамины группы B, A, P, кальций, магний, йод, калий, цинк и тд. Блюда из корнеплода помогут улучшить работу многих систем организма.

Овощ является своего рода успокоительным.

Брюссельская капуста

В ней содержатся много витаминов, фосфор, магний, клетчатка. Нормализует уровень сахара в крови, активизирует работу поджелудочной железы, помогает организму противостоять инфекционным и вирусным заболеваниям, что особо актуально в данный период.

Ее стоит употреблять всем, особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет или ожирение.

Также, Марина Боржемская отмечает, что этот список можно дополнить такими продуктами: батат, гранаты, яблоки, виноград, цветная капуста, груши, инжир, грибы, айва, репа, пастернак и тд.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.