Не парацетамол: эксперт рассказал, когда и чем лучше сбивать температуру при коронавирусе

Не все жаропонижающие оказались эффективными при ковидной температуре

Частым симптомом при COVID-19 является высокая температура, которая держится 10-14 дней подряд. Часто она очень изнурительна и трудно поддается сбиванию лекарствами.

Как сообщил врач Тарас Жиравецкий, по его практике температуру при коронавирусе лучше начинать сбивать уже при 37,5 градусах.

Относительно препаратов, которые становятся спасителями при ковидной температуре, то лучшим, как отмечает врач, оказался нимесулид (нимесил).

Известные большинству граждан препараты — ибупрофен, парацетамол — помогают сбить температуру при COVID-19, однако их придется пить чаще и в больших дозах.

Кроме того, советует доктор, во время применения жаропонижающих следует принимать лекарства, снижающие кислотность желудка. Это спасет от гастрита и изжоги.

"Это мое личное мнение, если вы лучше знаете как справиться с температурой при ковиде это ваше дело относительно приема лекарств для ее снижения. Но опыт мой и коллег тоже чего-то стоит...", — резюмировал Тарас Жиравецкий.

Напомним, в Украине только за минувшие сутки в больницу с коронавирусом попали более 6000 пациентов.

При этом, как сообщал "Телеграф", врачи не исключают, что совсем скоро протоколы лечения от COVID-19 придется менять.